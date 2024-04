Szprotawski Dom Kultury wkrótce pójdzie do remontu. Za pieniądze z KPO!

Kolejne etap remontu SzDK

– Czynimy starania, aby pozyskać kolejną dotację na dalszy remont obiektu - zaznacza burmistrz Mirosław Gąsik. - Takie wsparcie finansowe otworzy drogę do przeprowadzenia gruntownej przebudowy wnętrza budynku SzDK tak, aby stał on się bardziej funkcjonalny. Metamorfozą objęte zostałyby również tereny zielone przyległe do domu kultury. Mam na myśli park za budynkiem, w którym z powrotem pojawiłaby się muszla koncertowa. Przypomnę jeszcze, że na początku kwietnia br. SzDK otrzymał kolejne dofinansowanie z rządowego programu "Infrastruktura domów kultury 2024" na zakup wyposażenia do sali widowiskowej. Dzięki tym środkom zakupiony zostanie tak potrzebny nowy sprzęt nagłośnieniowy, zainstalowana zostanie pętla indukcyjna umożliwiająca odbiór działań scenicznych przez osoby niesłyszące i niedosłyszące oraz zamontowane zostaną panele akustyczne.