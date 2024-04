Szykujcie się na poranne skrobanie szyb! Synoptycy zapowiadają nocne przymrozki

Nocne przymrozki w Lubuskiem

Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 22:00 w środę (24 kwietnia) do godziny 8:00 rano w czwartek (25 kwietnia). Dotyczy kilku lubuskich powiatów:

Prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -1°C, przy gruncie do -4°C - czytamy w komunikacie wydanym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

To nie koniec przymrozków! Jest kolejne ostrzeżenie IMGW dla Lubuskiego

Mróz poczynił już dużo szkód

Po łagodnej końcówce zimy i wręcz upalnym początku wiosny rozwój roślin bardzo przyspieszył. Niestety kwiecień to bardzo kapryśny miesiąc, w którym możemy spodziewać się załamań pogody i spadków temperatur. I właśnie taki czas nadszedł. Budzące się do życia rośliny źle znoszą takie wahania, więc nocne przymrozki to zła wiadomość dla rolników, sadowników, winiarzy i właścicieli ogródków. Niskie temperatury poczyniły już dużo szkód, które mogą się tylko pogłębić. Jednak nie tylko kilka nocy z przymrozkami, ale także długi okres chłodu oznacza stres dla roślin po wyjątkowo ciepłym początku kwietnia, który przyspieszył ich wegetację.

