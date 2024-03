Szymon i Lena zrobili furorę w Karczmie Taberskiej. Co tam się działo?! Brawo!

Karczma Taberska jest otwarta dla wszystkich i pełna różnych pomysłów, nie tylko by zaspokajać różne gusta kulinarne, by przypominać nam wszystkim o pysznym, regionalnym jedzeniu, o celebrowaniu w gronie najbliższych posiłków, promować miejscowych twórców, społeczników, edukować, zwłaszcza dzieci czy wspiera najbardziej potrzebujących... Nikogo więc nie zdziwła post na facebooku...

Karczma Taberska, nowi kelnerzy i supergoście

Karczma poinformowała, że z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa w restauracji pojawią się wyjątkowi kelnerzy: Lena i Szymon. Tak się właśnie stało. Młodzi zostali gorąco przyjęci przez pracowników, a także przez wszystkich gości. Nowi kelnerzy spisali się na medal. Z uśmiechem witali gości, proponowali pyszne dania, zapisywali te wybrane przez klientów. Podawali do stołu, zbierali naczynia, pomagali przy kasie wystawiać rachunki. Oczywiści za swoją pracę zostali nagrodzeni. Nie tylko przez pracodawców. Goście nie kryli zadowolenia i podziękowali Lenie i Szymonowi gromkimi brawami!

Wszyscy uczymy się od siebie nawzajem

Dzięki tej pracy młodzi kelnerzy stają się bardziej samodzielni, dowartościowani i zmobilizowani do dalszego działania. Klienci uczą się od nich m.in. otwartości, szczerości, życzliwości, nabierania dystansu do siebie i życia. Goście Karczmy Taberskiej byli bardzo zadowoleni. Nie tylko oni mają nadzieję, że coraz częściej w kawiarniach, restauracjach, sklepach, hotelach będziemy widzieć osoby z zespołem Downa czy innymi niepełnosprawnościami.

Dodajmy, że Karczma Taberska znajduje się w Janowcu. Powstała z zamiłowania do tradycji. Jej właściciele pochodzą stąd – Jolanta z Nowego Kramska i Marek z Babimostu. Region Kozła był i jest dla nich bardzo ważny, starają się kultywować tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie, a kuchnia jest jednym z elementów tych zwyczajów.