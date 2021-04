Szymon Woźniak wygrał w Bydgoszczy. Pięciu lubuskich żużlowców awansowało do półfinałów Indywidualnych Mistrzostw Polski

Patryk Dudek: Dobrze było tu wrócić

Na rawickim torze ścigało się trzech zielonogórzan, ale juniorzy Fabian Ragus i Jakub Osyczka (był rezerwowym) nie zdobyli ani jednego punktu. Patryk Dudek z kolei należał do najlepszych, zajął czwarte miejsce. - Zastanawiałem się, kiedy ostatni raz jeździłem w Rawiczu. Strzelałem, że było to około pięciu lat temu – mówił Patryk Dudek przed kamerami Moto Wizji. Dobrze było wrócić, pościgać się. Wciąż brakuje jazdy brakuje, dlatego można było tu popróbować coś z przełożeniami, sprzętem. Można było trochę posprawdzać, bo w lidze nie ma na to czasu. Dopiero szósty raz siedziałem na motocyklu, bo pogoda nie pozwalała też na treningi. Jest ciężko, ale musimy sobie z tym radzić, mam nadzieję, że szybko wrócimy do normalności.