Szymon Woźniak: Znaleźć bilans między pracą a rodziną. To mnie nastraja pozytywnie

- To są zawsze wymagające zawody, nie inaczej było w Opolu. Rywale postawili poprzeczkę bardzo wysoko, a do tego miałem pierwszy numer startowy, więc startowałem za każdym razem po równaniu i polewaniu toru. A to polewanie, jak na lany poniedziałek przystało było bardzo obfite (śmiech). Pan „polewaczkowy” nie szczędził nam wody. Z wewnętrznych pól było w miarę ok, ale później, gdy przeszedłem na zewnętrzne pola, było to dla mnie duże wyzwanie. Coś jednak pozbierałem, podstawą były zwycięstwa z pola A. Wyznaczyłem sobie za cel awans do eliminacji do przyszłorocznego Grand Prix i udało mi się go zrealizować. Z takim nastawieniem tu przyjechałem, więc się cieszę.