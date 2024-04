Złoty Kask dla Dominika Kubery. Przemysław Pawlicki i Szymon Woźniak z awansem

Historyczny wyczyn Dominika

Pawlicki i Woźniak z awansem

Turniej o Złoty Kask był jednocześnie polskimi kwalifikacjami do eliminacji do Grand Prix i eliminacjami do cyklu SEC, czyli indywidualnych mistrzostw Europy. Przemysław Pawlicki uzyskał prawo startu w eliminacjach do obu tych imprez, natomiast Szymon Woźniak będzie mógł startować w eliminacjach do GP. W tym sezonie będzie on stałym uczestnikiem tego cyklu, ale może ponownie ubiegać się o awans (na wypadek, gdyby nie udało się mu utrzymać w GP na przyszły sezon).