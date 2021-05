Tajemnicze znaleziska w stawach w Lutynce! Bankomaty, trotyl i nie tylko. Co jeszcze odnalazł płetwonurek z Żar

- Nurkowałem na tych akwenach po raz pierwszy - opowiada Marcel Korkuś. - Testowałem innowacyjny sonar. To najnowszy sprzęt tego typu, dostępny na świecie i w Polsce. Będzie służył do lokalizacji pod wodą zatopionych przedmiotów oraz prowadzenia badan batymetrycznych, a także do poszukiwania ofiar utonięć. Z ciekawości chciałem sprawdzić te zbiorniki, ponieważ nigdy wcześniej w nich jeszcze nie nurkowałem.

Zobacz film Marcela Korkusia ze stawu w Lutynce, w którym znalazł bankomaty i trotyl