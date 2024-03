Tak świętował ZOK swoje 50-lecie. Był film, wystawa, koncert i odznaczenia. A Tobie z czym kojarzy się ta instytucja?

- Na początku, kiedy przyjmowałem się do pracy, ZOK był praktycznie w likwidacji. Gospodarzem obiektu przy Festiwalowej była Szkoła Myślenia Twórczego, myśmy zajmowali tylko dwa małe pomieszczenia – wspomina Mirosław Musioł. - Była koncepcja przeniesienia ZOK-u do śródmieścia, ale potem padła. Została wybudowana nowa scena, ten amfiteatr ożył, powstała sala pod sceną. To zmieniło nasze możliwości. Po raz pierwszy ZOK miał własną salę, bo do tej pory takiej nie mieliśmy. I zawsze nam było pod górkę, bo trzeba było gdzieś tę salę wynająć. W bibliotece, Hali Ludowej czy w innym miejscu. Kiedy przyjmowałem się, byłem jedynym merytorycznym pracownikiem na pół etatu. A teraz to jest potężna instytucja, która ma filialne ośrodki, jak Planetarium Wenus, Centrum Przyrodnicze, pałac w Starym Kisielinie…