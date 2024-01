Tak wygląda najstarsza gorzowska szkoła po remoncie, którego… końca nie widać

Wilgoć na ścianach czy na suficie, pęknięcia w panelach, niechlujnie pomalowane ściany. Tak wygląda remontowana już dwa i pół roku Szkoła Podstawowa nr 1. – To jest oburzające! – grzmią radni.

Szkoła Podstawowa nr 1 jest najstarszą w mieście. W budynku przy ul. Dąbrowskiego mieści się od 1946 roku. Od wakacji 2021 w budynku trwa w niej remont.

W tym roku szkolnym, po dwóch latach tułaczki – zajęcia były m.in. w Ekonomiku czy w AWF-ie – uczniowie wrócili do swojego obiektu. Końca remontu jednak nie widać. Prace są teraz na poddaszu. Na niższych kondygnacjach jakość wykonanych prac pozostawia jednak sporo do życzenia.

W sprawie SP1 rodzice chodzących do niej uczniów zwrócili się do radnej Anny Kozak. Radna wybrała się więc do szkoły na „wizję lokalną”, a tym, co tam zobaczyła i uwieczniła na zdjęciach, podzieliła się z innymi radnymi podczas sesji 31 stycznia.

Miało być pięknie. A jak wyszło?

Przygotowana przez radną galeria zdjęć robi przygnębiające wrażenie. W wielu miejscach wciąż wychodzi wilgoć. Jest ona na ścianach, na suficie, przy rurach biegnących w rogu pomieszczeń. Ściany pomalowane są niechlujnie, bo pomiędzy nimi a posadzką widać spojenia. Panele podłogowe wyglądają z kolei jakby podłoga używana była przez lata.

Remont Jedynki to część realizacji gminnego programu rewitalizacji.

- Celem było stworzenie obiektu szkolnego o wysokim standardzie pomieszczeń, wyposażenia oraz przearanżowanie przestrzeni wokół szkoły tak, aby zyskała otarty zapraszający charakter i przestała być szarą pustynią. Rezultatem miało być powstanie przyjaznego obiektu edukacyjnego oraz otwartej przestrzeni w centrum. Czy to się udało? – pytała retorycznie radna Kozak na sesji. „Remont szkoły był przez nas długo wyczekiwany, dlatego też rozumiejąc jego skomplikowanie, wytrwale i bez narzekania, my i nasze dzieci, przetrwaliśmy trudny czas tułaczki. Z radością wróciliśmy we wrześniu do szkoły i mimo nadal trwających prac jesteśmy z tego zadowoleni. Jednocześnie martwi nas to, że obecny remont jest tylko częściowy i szkoła pozostaje niedokończona”- napisali rodzice uczniów Jedynki do radnej.

Ona sama podczas sesji zwracała się do Jacka Wójcickiego: - Panie prezydencie, proszę, żeby usterki były jak najszybciej usunięte. Żeby ta inwestycja była inwestycją godną za te pieniądze, które zostały na nią przeznaczone. Proszę, żeby dokończyć remont tej szkoły, żebyśmy już do tej inwestycji nie wracali.

Hańba! To oburzające!

- Taki remont, który widzieliśmy na zdjęciach, to jest hańba, wstyd i wykonawca powinien w łeb dostać czymś ciężkim – nie gryzł się w język radny Jerzy Synowiec.

- To jest oburzające, że został zrobiony odbiór. Kto za to odpowiada? – pytał z kolei radny Robert Anacki.

- Ja jestem odpowiedzialny za prowadzenie inwestycji – „brał na klatę” remont w szkole prezydent Jacek Wójcicki - Osobiście wybiorę się do SP1 go zobaczyć – deklarował radnym. Mówił przy tym, jakie problemy są z remontem: - W rozbudowę włożyliśmy już 13 mln zł, a kolejne ponad 2,3 mln zł są zaplanowane. To związane jest z wymaganiami konserwatora zabytków. Te paskudne kolory to nie jest nasz wymysł, tylko konserwatora. Spotkaliśmy się z wieloma absurdami, że trzeba zachować słomę w dachu, bo jest historyczna – opowiadał radnym.

Kilka chwil później, w rozmowie z dziennikarzami, dodawał też: - Jesteśmy z wykonawcą w sporze. Jeden zszedł z budowy, a drugi – konsorcjant – pozostał na placu budowy. Wszystkie buble zostaną naprawione, jednak trochę to potrwa. Czytaj również:

