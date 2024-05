Targi Rolnicze w Kalsku przyciągnęły tłumy Lubuszan! Ogrodowy kiermasz to prawdziwy raj dla miłośników roślin

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego już po raz 30. organizuje targi rolnicze AGRO-TARG w Kalsku (tydzień temu wydarzenie to zorganizowano w Gliśnie). Jak zawsze targi są dwudniowym wydarzeniem -rozpoczęły się w sobotę 25 maja i potrwają do niedzieli do godziny 17.00.

Nic dziwnego, że do Kalska zjeżdżają tłumy. Poznaj program targów rolnicznych

Ponadto to miejsce sprzyja rozmowom i wymianie doświadczeń. Nawet laik, który pierwszy raz zamierza coś posadzić lub przesadzić, a o pielęgnacji roślin wie tyle, co nic, to tutaj wszystkiego się dowie. Każdy służy pomocą i z wielką przyjemnością opowiada o rozmaitych gatunkach roślin, podpowiada, jak należy je pielęgnować i o nie dbać. Podsumowując: to miejsce ma swój niepowtarzalny klimat!

Targi rolnicze w Kalsku są też tak zorganizowane, że z wielką przyjemnością wolny czas spędzają tu całe rodziny z dziećmi, bo atrakcji zawsze jest tu wiele. Poza kiermaszem roślin ozdobnych i wystawami ogrodniczymi oraz maszyn i urządzeń rolniczych w programie są m.in. także:

wystawy zwierząt hodowlanych, gołębi i ptactwa ozdobnego,

konkursy,

pokazy artystyczne

atrakcje dla dzieci

stoiska gastronomiczne z regionalnymi przysmakami

stoiska z rękodziełem.

