Tego jeszcze nie było! W Iłowej podatek od nieruchomości to 1 grosz za metr kwadratowy!

- W porównaniu do lat poprzednich, w 2024 roku do budżetu Iłowej wpłynie znacznie więcej pieniędzy z tytułu podatku od nieruchomości - wyjaśnia burmistrz Paweł Lichtański. - Nie ma co ukrywać, że to pieniądze, które "zarobimy" przede wszystkim na nieruchomościach wybudowanych w naszej strefie. Ale nie tylko. Od 1 stycznia 2024 roku każdy, kto ma dom lub mieszkanie w naszej gminie, za każdy metr kwadratowy nieruchomości zamieszkałej zapłaci 1 grosz. Łatwo policzyć, że za 100-metrowy dom jednorodzinny jego właściciel zapłaci w przyszłym roku 1 złotówkę podatku za cały rok. Rada Miasta podjęła w tej sprawie uchwałę.

Wpis burmistrza Pawła Lichtańskiego na Fecebooku