Ten kamień spadł z nieba! Niezwykłe znalezisko w Szprotawie

- Okaz wypatrzył mieszkaniec Szprotawy Mateusz Stein, student budownictwa - opowiada regionalista Maciej Boryna. - Od razu podejrzewał, co to może być. Według wstępnej oceny to meteoryt, chociaż jeszcze nawet nie wiadomo, jaki jest jego skład. Mimo tego, iż przypomina żelazo, to w ogóle nie reaguje na magnes i jest bardzo ciężki. Odpiłowany fragment został przekazany do przebadania przez fachowców – mówi M. Stein. Prawdopodobnie jest to ataksyt, należący do grupy meteorytów żelaznych o bardzo wysokim udziale procentowym niklu.