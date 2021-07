Ten robot to nieoceniony pomocnik! Da Vinci ratuje życie w szpitalu w Gorzowie!

Godziny poświęcone na naukę

Pierwsza operacja z wykorzystaniem tej supernowoczesnej maszyny została przeprowadzona w maju. Więcej o tym przeczytasz tutaj TUTAJ. Ale żeby w ogóle można było rozpocząć na nim pracę potrzebne było odpowiednie przygotowanie personelu medycznego. Na naukę obsługi robota chirurgicznego zespół szpitalnych urologów, chirurgów i ginekologów poświecił kilkaset godzin.

- To jest olbrzymi krok do przodu i wielki postęp medycyny. Warto jednak wspomnieć, że to nie sam robot operuje a człowiek, który siedzi za konsolą. Urządzenie jedynie go wspomaga - mówi Piotr Petrasz, ordynator Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej gorzowskiego szpitala.