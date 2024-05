Tenis na Ziemi Lubuskiej to sport dostępny dla każdego. Czy powstanie Bachusik tenisista?

– Kluby te organizują również liczne turnieje, typu WTK, OTK , czy Tenis 10. Często są to zawody o charakterze ogólnopolskim – mówił Piotr Fabich. – Jednak w większości przypadków sprowadza się to do grup najmłodszych. Prawdopodobnie wynika to m.in. innymi z faktu, że najbardziej uzdolniona tenisowa młodzież często emigruje z naszego regionu do mocniejszych klubów z dużych miast. Doskonałym przykładem jest tu młoda zawodniczka Martyna Kubka, która swoją karierę zawodniczą związała z dużym ośrodkiem sportowym poza Zieloną Górą. Do grupy klubów, które stawiają głównie na szkolenie należy zaliczyć m.in. Klub Tenisowy Żary, kierowany przez Piotra Gorczycę, Przytok Tennis Club pod kierownictwem Daniela Ignatowicza, czy Klub Tenisowy Royal Zielona Góra prowadzony przez Radosława Czestkowskiego. Dzięki tym klubom w ostatnim czasie na terenie naszego województwa są rozgrywane coraz liczniejsze zawody w różnych kategoriach wiekowych, często z sukcesami własnych zawodników.