Grand Prix w Gorzowie z atrakcjami dla Niemców. Stal zachęca ich do przyjazdu

Niemieccy kibice żużla zza zachodniej granicy Polski to już stali goście gorzowskich rund Speedway Grand Prix. Nie inaczej będzie 29 czerwca. Na stadionie im. Edwarda Jancarza odbędzie się wtedy szósta odsłona tegorocznej edycji cyklu wyłaniającego indywidualnego mistrza świata. Podobnie, jak w zeszłym roku, także i tym razem gorzowianie nastawiają się na przyjazd sporej grupy Niemców. Z myślą o nich Stal po raz kolejny zaprosiła najpopularniejszego niemieckiego spikera żużlowego, czyli Michaela Schuberta (stanie za mikrofonem w czasie zawodów). Także z myślą o Niemcach w miasteczku kibica przed Grand Prix w Gorzowie gościem będzie Egon Müller. To jedyny dotychczas indywidualny mistrz świata na klasycznym żużlu z Niemiec. Tytuł wywalczył on w 1983 roku. Spotkać go będzie można w Fan Zonie, która w tym roku zlokalizowana będzie na błoniach nadwarciańskich – tuż obok Wartowni.