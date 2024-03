Tir z naczepą wylądował w rowie. Dwie osoby trafiły do szpitala. Są utrudnienia w ruchu! Aleksandra Łuczyńska

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w czwartek rano na trasie między Żarami a Żaganiem. Na wysokości miejscowości Marszów ciężarówka z naczepą wjechała do rowu i przewróciła się na bok. Kierowca oraz pasażer pojazdu trafili do szpitala. Na miejscu wypadku wprowadzono ruch wahadłowy.