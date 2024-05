To będzie starcie żużlowych gigantów – Sparta Wrocław kontra Stal Gorzów [SKŁADY]

– W ostatnich tygodniach nasłuchałem się wielu rzeczy, między innymi że olewam treningi. To nieprawda. Trenuję każdego dnia, jeśli nie na torze, to w siłowni. Na początku sezonu moje silniki paradoksalnie miały za dużo mocy, co było tym bardziej dziwne, że w porównaniu do końcówki poprzednich rozgrywek nic nie zmieniałem. Te problemy były dla mnie naprawdę frustrujące. To dopiero mój pierwszy udany występ w tym sezonie PGE Ekstraligi. Wiem, że muszę zdobywać znacznie więcej punktów dla naszej drużyny. Teraz jestem zadowolony, ale spotkanie ze Stalą Gorzów może być dla mnie zupełnie inną historią.