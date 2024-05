Czy stowarzyszenie KS Stal Gorzów jest jeszcze potrzebne? Okazuje się, że tak

Został im tylko Mateusz Bartkowiak

Stowarzyszenie kultury fizycznej o nazwie Klub Sportowy Stal Gorzów otrzymało oficjalną rejestrację sądową 12 lutego 2012 roku. Do dziś pozostaje jedynym udziałowcem Stali Gorzów Piłka Ręczna sp. z o. o. oraz stuprocentowym akcjonariuszem prowadzącej sekcję żużlową Stali Gorzów Wielkopolski S. A.

Poza tym wszystko się zmienia. Rok 2023 był ostatnim, w którym żużlowcy byli wypożyczani ze stowarzyszenia do Spółki Akcyjnej. Od bieżącego sezonu cały ciężar szkolenia i jego kosztów (wiąże się z tym również formalna przynależność zawodników) spoczywa na spółce. Ostatnim żużlowcem gorzowskiego klubu, który „tkwi” jeszcze w stowarzyszeniu jest wypożyczony obecnie do Orła Łódź Mateusz Bartkowiak .

Mają swój obszar działania

Jakie zadania ma więc obecnie stowarzyszenie? Podczas czwartkowego (16 maja), zwyczajnego walnego zebrania członków klubu prezes KS Stal i żużlowej Spółki Akcyjnej Waldemar Sadowski tłumaczył to w następujący sposób:

- Klub Sportowy Stal pozostaje organizatorem imprez sportowych innych niż rozgrywki ligowe, między innymi Speedway Grand Prix. Obecnie klub ma ważną umowę z Discovery na organizację w Gorzowie cyklu do 2025 roku włącznie. Nieodłącznym elementem działalności stowarzyszenia pozostaje również działalność promocyjno-reklamowa na rzecz przedsiębiorstw, zainteresowanych sponsorowaniem obydwu prowadzonych przez nas dyscyplin sportu, a także nadzór nad spółkami piłki ręcznej i żużla.

Stal jest jedynym klubem – jako stowarzyszenie – który ma samodzielnie podpisaną umowę z organizatorami cyklu SGP. W 2022 roku, ze względu na wojnę na Ukrainie, Discovery obniżyło opłatę licencyjną o połowę. Ale potem wróciło już do stawki 2,5 mln zł. Mniejsze dofinasowanie ze strony gorzowskiego samorządu spowodowało, że w 2023 roku klub zanotował stratę w wysokości prawie 1,6 mln zł i musiał spłacać zadłużenie wobec Discovery w ratach. Już się z nim uporał. A na progu sezonu 2024 istniało zagrożenie, iż Stal odsprzeda swe prawa innemu ośrodkowi. Mówiło się nawet o Gdańsku. Ostatecznie zarząd klubu porozumiał się jednak z prezydentem miasta i SGP pozostanie w Gorzowie co najmniej do 2025 roku. Organizacja SGP jest jedynym przejawem gospodarczej działalności stowarzyszenia.