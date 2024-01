To był rekordowo bezpieczny rok na lubuskich drogach. Zginęło trzy razy mniej ludzi, niż 20 lat temu

Dzisiejsza sytuacja to składowa wielu czynników - poprawy infrastruktury drogowej, odpowiedzialności kierowców, zwiększających się standardów, technologii w motoryzacji, internetowej dostępności do zapisów agresji drogowej, która skłania do refleksji, ale przede wszystkim efekt nieustępliwej, skutecznej i profesjonalnej służby policjantów ruchu drogowego, którzy codziennie strzegą bezpieczeństwa na drogach - podkreśla podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy lubuskiej policji.