To Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów, a nie Moje Bermudy Gorzovia Gorzów zagra w superlidze

Ten piątkowy mecz, który trwał prawie cztery godziny miał bardzo wyrównany przebieg (pięć pojedynków pięciosetowych), Po grach podwójnych było 3:3, ale z upływem czasu naszym coraz bardziej brakowało sił. Zaś to środowe spotkanie, wbrew wynikowi, były mniej zacięte, ale i w nim nie udało się nam pokonać ekipy z województwa świętokrzyskiego, w którym występowali byli gracze m.in. Warty Kostrzyn, jak Daniel Bąk i Jakub Perek.

W każdym razie gorzowianie w grupie północnej pierwszej ligi zajęli drugie miejsce, co i tak można uznać za dobry rezultat. Świętować za to nie ma co ZKS II Zielona Góra, który po barażach o utrzymanie na zapleczu elity pożegnał się z pierwszoligowymi rozgrywkami. Zielonogórzanie najpierw wygrali z Bronią Radom 7:3, ale później przegrali z nią 2:8.