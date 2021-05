Gdybyśmy mieli wybierać, która z zielonogórskich magnolii jest najpiękniejsza, to chyba odważylibyśmy się na tezę, że ta, która już od tylu lat rośnie przy wiadukcie nad ulicą Batorego. Co roku na przełomie kwietnia i maja drzewko kwitnie tak wyjątkowo, że aż niektórzy się zatrzymują, by zrobić mu zdjęcie. Wielkie, różowe kwiaty widać z daleka. Niektórzy martwili się, że przy remoncie wiaduktu drzewo może ucierpieć. Na szczęście nic takiego nie miało miejsca i teraz znów możemy oglądać tę magnolię przy ulicy Batorego w Zielonej Górze w pełnej krasie.

To najlepszy moment, by zobaczyć, jak pięknie kwitną teraz zielonogórskie magnolie. Może wybierzesz się na spacer śladami tych drzew? Jacek Katos