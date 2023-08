To nie była udana inauguracja dla lubuskich drużyn. Warta jako jedyna nie przegrała

Lechia zażarcie walczyła, lecz straciła gola w 90 minucie

Remis na terenie beniaminka

Meczem otwierającym nowy sezon był pojedynek LZS-u Starowice Dolne z AstroEnergy Wartą Gorzów. Już w szóstej minucie beniaminek otworzył wynik za sprawą trafienia Iana Luiza. Z czasem jednak do głosu doszli gorzowianie. Najpierw w 13 minucie wyrównał Jakub Duda, a niedługo później prowadzenie 2:1 zapewnił Warcie Paweł Krauz. Korzystny dla lubuskiego zespołu rezultat utrzymał się jednak zaledwie do początku drugiej odsłony, kiedy do remisu 2:2 doprowadził Bartłomiej Rakowski. Gorzowianie nie zdołali już przełamać tego wyniku, nawet mimo osłabienia rywala, który od 88 minuty grał w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Michała Wróbla.