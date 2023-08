Porażka Lechii Zielona Góra na inaugurację sezonu. MKS Kluczbork zadał cios w 90 minucie

Prawdziwym jokerem w talii trenera Łukasza Ganowicza okazał się być Marcin Przybylski, który w 90 minucie zapewnił MKS-owi trzy punkty. Wówczas zawodnik ekipy z Kluczborka poprowadził indywidualną akcję w poprzek pola karnego i nie niepokojony przez defensywę oddał strzał, po którym piłka odbiła się od słupka i wpadła do siatki Lechii. Mimo że sędzia doliczył aż sześć minut, zielonogórzanom nie starczyło już czasu na odpowiedź i w inauguracji sezonu schodzili oni z boiska przegrani.

– Myślę, że mieliśmy dużo okazji, ale przeciwnik też miał ich sporo, nawet ciut więcej od nas, w przeciągu krótkiego czasu. Źle weszliśmy w drugą połowę i wtedy niestety wygenerowaliśmy kilka sytuacji dla przeciwnika – ocenił po meczu trener Andrzej Sawicki. – Jeśli chodzi o poziom tego meczu, to oceniam go bardzo wysoko. Myślę, że graliśmy z naprawdę bardzo dobrym zespołem. Szkoda, że straciliśmy gola w 90 minucie po akcji, po której, moim zdaniem, nie powinniśmy stracić. Natomiast było dużo fragmentów dobrego grania. Żałujemy, że nie ma żadnych punktów, ale też nie ma co zwieszać głów.