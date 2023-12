To pierwszy taki jarmark w Polsce! Kilka tysięcy kibiców przyszło na „Jancarza”

Stalowy Jarmark Świąteczny to pierwsza taka impreza nie tylko w historii gorzowskiego klubu, ale też w żużlowej Polsce. - Jesteśmy pierwszym klubem, który przetarł szlaki w takim świątecznym klimacie. Fajnie się spotkać z kibicami, kolegami z drużyny, sztabem szkoleniowym i zarządem klubu w świątecznej atmosferze – mówił Oskar Fajfer. Na Boże Narodzenie jest on już przygotowany: - Choinka już dawno stoi, wszystkie prezenty są gotowe – mówił nam przed wyjściem na scenę jarmarku.

- Jest fajna atmosfera, a ta impreza to coś nowego. Bardzo się cieszę, że jest kolejne spotkanie z kibicami – mówi z kolei Jakub Miśkowiak, nowy zawodnik Stali. W żółto-niebieskich barwach jeszcze nie wystartował, a w piątek miał już drugą okazję do spotkania z fanami (pierwsza była 4 listopada, gdy został im oficjalnie przedstawiony w Galerii Askana).

Przejechali 650 km na jarmark

A na piątkową imprezę przyjechali nawet kibice Stali z… Nowego Sącza.

- To prezent mikołajkowy od rodziców – mówiła nam Gabriela Mirek, uczennica drugiej klasy liceum. – Od kilku lat jesteśmy w Gorzowie na każdym Grand Prix. Jeździmy za Stalą częściej na wyjazdy, bo do Gorzowa to jest jednak 650 km. Przyjechaliśmy tu więc i dzisiaj – mówiła nastolatka.

Dlaczego chciała przyjechać do Gorzowa na jarmark a nie, przykładowo, na pierwszy mecz w nowym sezonie?

- Zawody są emocjonujące, ale na jarmarku jest zupełnie inna atmosfera. To zupełnie inne przeżycie – mówiła dziewczyna.