Tragiczny pożar w Zielonej Górze Starym Kisielinie. Nie żyje mężczyzna

Nocny pożar w Zielonej Górze Starym Kisielinie

- Po przyjeździe zastępów okazało się, że pożarem objęty jest budynek, który został zaadaptowany na budynek mieszkalny. Do niego przylegał jeszcze jeden dom, z którego ewakuowano siedem osób. Wśród nich było jedno dziecko - mówi starszy kapitan Piotr Kowalski, rzecznik zielonogórskiej straży pożarnej.

W pożarze zginął starszy mężczyzna

Jak zachować się w czasie pożaru?

Nie rozłączaj się pierwszy!

Dyżurny, który odbierze zgłoszenie, zada dodatkowe pytania odnośnie zgłaszanego zdarzenia. Zapyta o imię i nazwisko, dokładny adres lub poprosi o inne informacje, które mogą być przydatne dla strażaków i ratowników. Poczekaj więc aż to dyżurny rozłączy się jako pierwszy, oczywiście pod warunkiem, że nie stanowi to dodatkowego zagrożenia. Co możesz jeszcze zrobić, zanim przyjedzie straż pożarna?