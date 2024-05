Tramwaje w Gorzowie. Tak kiedyś wyglądała komunikacja tramwajowa w mieście. Wspaniałe zdjęcia i widokówki!

To wyjątkowe zestawienie. Składa się z fotografii i pocztówek, jakie otrzymaliśmy od Naszych Czytelników, od Kurta Mazura, od spółdzielni Dolinki czy od społecznika i kolekcjonera Wawrzyńca Zielińskiego.

Zdjęcia pokazują tramwaje (a czasami nawet same torowiska) w różnych momentach życia Gorzowa. Od czasów, gdy miasto było jeszcze niemieckim Landsbergiem - to głównie widokówki - po niedawne lata 80. Czasami trzeba się dobrze przyjrzeć, by wypatrzyć niewielki wagonik. A czasami jest wielki i na pierwszym planie. Niekiedy trzeba się zastanowić, skąd wykonano ujęcie, a innym razem miejsce jest tak oczywiste, że widać już na pierwszy rzut oka. Ciekawi jesteśmy, czy bez problemu rozpoznacie wszystkie lokalizacje?

Zdjęcia te już dziś mają wartość historyczną. Pokazują układ komunikacyjny, który nie istnieje od lat (torowisko na Starym Rynku, linia na Zawarcie).