Transport nielegalnych papierosów zatrzymany w Świecku. Kontrabanda była warta 1,5 mln zł!

W piątek 16 kwietnia funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Świecku oraz funkcjonariusze Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego prowadzili wspólne działania, w wyniku których wytypowali do kontroli jedno z auto ciężarowych.

Po przeliczeniu okazało się, że mężczyźni w wieku 39 i 41 lat planowali przewieźć z Polski do krajów Europy Zachodniej 2 miliony sztuk papierosów o rynkowej wartości 1,5 miliona złotych. Wobec jednego z zatrzymanych sąd zastosował trzymiesięczny areszt. Według przedstawionych do kontroli dokumentów krajem docelowym miała być Francja, a jeden z kierowców wyjaśnił, że wiezie napoje w butelkach.

- Wstępna kontrola pojazdu z użyciem rentgena wykazała pewne anomalie w strukturze przewożonego towaru. Wtedy dla potwierdzenia wątpliwości do pracy został zaproszony Hektor, służbowy labrador wyszkolony do wykrywania tytoniu. Jego reakcji nie budziła żadnych wątpliwości. Funkcjonariusze przystąpili do wyładunku towaru i wtedy na 7 paletach znaleźli 2 miliony sztuk papierosów bez polskiej akcyzy - renacjonuje Beata Downar-Zapolska z Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze. Dla zamaskowania kontrabandy przemytnicy użyli także tzw. towaru przykrywkowego, którym w tym przypadku były butelki z tworzywa sztucznego i herbata w saszetkach.