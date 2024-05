Triathloniści znów zawitają do Gorzowa. Będą pływali w Warcie, biegali i jeździli na rowerach

Zawodnicy będą startowali na dwóch dystansach – 1/4 Iron Man oraz 1/8 Iron Man. Najpierw popłyną z prądem Warty od przystani Admiry przy ul. Wał Okrężny, potem zmierzą się na kolarskim odcinku, prowadzącym ulicami Gorzowa (Grobla, Koniawska, Poznańska, Sulęcińska) oraz drogą serwisową wzdłuż trasy S3 aż do Brzozowca w gminie Deszczno (tam i z powrotem), zaś ostatnim etapem będzie bieganie. Jego start będzie miał miejsce na Wale Okrężnym, w okolicach przystani. Następnie zawodnicy przebiegną Mostem Staromiejskim na nadwarciański bulwar wschodni, a wrócą dołem, tuż przy Warcie, w kierunku bulwaru zachodniego. Tam zawrócą, ponownie przebiegną przez Most Staromiejski i skręcą w lewo w ulicę Fabryczną, po czym zawrócą i pobiegną do mety, która będzie zlokalizowana przy galerii Nova Park.