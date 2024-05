Trwa 6. Zielonogórski Lotny Festiwal Piwa. W centrum miasta tłumy. Są koncerty, food-trucki i nie tylko!

Pokazy piwne, konkursy, muzyka na żywo

Oprócz możliwości spróbowania piw i odkrycia nowych smaków, Lotny Festiwal Piwa to także sporo wydarzeń. Muzycznymi hitami gości zabawia Dj Paweł Merena. Ponadto są koncerty na żywo, pokazy warzenia piwa, konkursy. Na miejscu można również spotkać piwnych ekspertów, którzy tłumaczą jak degustować ten trunek, od czego warto zacząć przygodę z kraftem oraz o samej produkcji i wiele innych!

Przypomnijmy, że 6. Zielonogórski Lotny Festiwal Piwa jest wydarzeniem bezpłatnym. Wydarzenie rozpoczęło się w piątek i potrwa do niedzieli, 12 maja:

Historia, produkcja i rzemieślnicza strona browarów

Lotny Festiwal Piwa to cykliczna impreza, które odbywa się w różnych miastach Polski, m.in. w Zielonej Górze. Jej celem jest promocja tzw. rzemieślniczych browarów i edukacja w zakresie dobrego piwa. Na festiwalu można skosztować szerokiej gamy piw, a także dowiedzieć się więcej o ich produkcji i historii. Wydarzenie łączy degustację piwa, wiedzę, kunszt i dobrą zabawę, a skierowane jest nie tylko do pasjonatów piwa rzemieślniczego, lecz także do wszystkich pragnących poszerzyć wiedzę na jego temat i mających ochotę na aktywne spędzenie weekendu. Otwarta formuła wydarzenia sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie.