Trzej ogrodnicy i zimna Zośka - co to za dni, co oznaczają i co przyniosą w tym roku? Sprawdź!

Przepowiednie dla Polski i świata na 2019. Nostradamus, Jackowski i inni. To wszystko naprawdę się wydarzy?

Przepowiednie to temat zawsze wzbudzający kontrowersje. Bo niby na jakiej podstawie ta, czy inna osoba twierdzi, że coś tak abstrakcyjnego, jak koniec świata może w ogóle mieć miejsce? Oczywiście jedynym sposobem na sprawdzenie tego jest odzwierciedlenie przypuszczeń "jasnowidzów" w rzeczywistości. Co jednak, jeśli ich słowa okażą się prawdą? Zaliczymy do do szczęśliwego trafu, czy rzeczywistej mocy osoby przepowiadającej przyszłość? Ludzie w tej kwestii są podzieleni. Dla jednych to fikcja i naciąganie, dla innych ziarno prawdy. Co zatem wydarzy się w 2019 roku i czy się sprawdzi?