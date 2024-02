Tydzień rozmów i modlitwy. To kolejne rekolekcje dla par niesakramentalnych. Zaprasza ksiądz z zielonogórskiej parafii

Rekolekcje „Jesteś ukochanym dzieckiem Boga” są skierowane do par, które zostały ochrzczone w Kościele Katolickim, ale nie przyjęły sakramentu małżeństwa. Zwykle powodem jest wcześniejszy rozwód jednego z małżonków. Pani Joanna jest w takim związku od kilkunastu lat. Bierze udział w rekolekcjach dla takich par, jaką tworzą z mężem.

– To okazja, żeby lepiej zrozumieć siebie nawzajem i to, z czym się borykamy. Podczas rekolekcji rozmawiamy o tym, jak postępować z dziećmi. Nasze dzieci idą do komunii, zadają pytania. Sama odsyłałam do taty, aż kapłan, który prowadzi naszą wspólnotę wyjaśnił nam, że zawsze trzeba rozmawiać z dziećmi szczerze. One potrzebują wiedzieć, że mama z tatą bardzo je kochają i kochają Pana Jezusa, nie mogą przystępować do komunii, ale są w Kościele – wyjaśniała na naszych łamach.