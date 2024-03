Uchodźcy tuż obok Kostrzyna? Niemcy mają taki pomysł. Chcą ulokować uchodźców w dawnych koszarach

Wyremontowane budynki i miasteczko kontenerowe

To dopiero pomysł, ale już budzi niepokój

Władze niemieckiego starostwa powiatowego w artykule Märkische Oderzeitung podkreślają, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły, nie zaczęto jeszcze nawet konkretnego planowania. Samorządowcy niemieccy chcą najpierw zasięgnąć opinii mieszkańców w tej sprawie. Co ważne, jest mowa o 200 uchodźcach, którzy na początek mieliby znaleźć się na Wyspie Odrzańskiej. Miałyby to być osoby, które oczekują na deportację, więc na Wyspie Odrzańskiej powstałby strzeżony ośrodek deportacyjny. Przebywające tam osoby nie mogłyby swobodnie go opuszczać. Choć to dopiero pomysł i to we wczesnej fazie, to w sąsiednim Kostrzynie nad Odrą mieszkańcy już wyrażają swoje zaniepokojenie. Artykuł niemieckiej pracy rozsyłany jest w mediach społecznościowych. Mieszkańcy pytają, czy władze Kostrzyna w ogóle wiedzą o tej sprawie.