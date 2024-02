Uczniowie z Żagania, Nowej Soli i Zielonej Góry zrobili najlepsze filmy o ratowaniu życia | WIDEO, ZDJECIA

– Wiedzą, jak ratować życie – powiedział o uczniach biorących udział w konkursie Adam Waligóra, prezes Stowarzyszenia Ratowników Medycznych Medyk. – Dzięki naszej akcji zajrzeli do Internetu, książek i czasopism. Musieli się zaangażować, żeby stworzyć własny film. Może nie do końca znają wszystkie szczegóły, ale tym to już zajmiemy się my, przyjedziemy do nich i pokażemy.