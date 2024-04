Gorzowianka z tytułem Polska Miss 30+ internetu! W finale konkursu startowała jeszcze jedna Lubuszanka. Zobaczcie zdjęcia!

To pierwszy taki konkurs piękności!

- To jest coś więcej niż konkurs. To święto kobiecości, siły i determinacji, które pokazuje, że każda kobieta, niezależnie od wieku, może realizować swoje marzenia i aspiracje. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim uczestniczkom, które zdecydowały się wziąć udział w tej wyjątkowej edycji konkursu, demonstrując swoją wyjątkowość i determinację. Wasze zaangażowanie i pasja są inspiracją dla nas wszystkich i dowodem na to, że marzenia są warte realizacji, niezależnie od wieku - piszą organizatorzy konkursu - piszą organizatorzy konkursu.

Lubuszanki trafiły na galę finałową

Do ścisłego finału konkursu piękności spośród 100 kobiet zakwalifikowało się tylko trzydzieści z nich. Wśród nich były dwie mieszkanki województwa lubuskiego.

Pierwszą z nich była Agnieszka Rzepa z Gorzowa Wielkopolskiego (z numerem 21 na pokazach).

- Prywatnie jestem aktywną zawodowo mamą dwójki dzieci. Do wzięcia udziału w tym konkursie skłoniło mnie to, że chciałam spróbować swoich sił, będąc kobietą po trzydziestce, która wciąż czuje się atrakcyjna i pewna siebie. Jeżeli chodzi o konkursy piękności, to jest to mój pierwszy raz, więc tym bardziej cieszy fakt, że od razu udało się dotrzeć do wielkiego finału - mówiła gorzowianka, która do finału dotarła dzięki głosom internautów.