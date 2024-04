Wybory samorządowe. Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic przypomina, że to samorządowcy zarządzają szkołami i szpitalami

Posłanka odniosła się też do potrzeby budowy mieszkań komunalnych i zabrała głos też w sprawie szpitali.

– To jaki jest szpital powiatowy, decyduje samorząd powiatowy, a jaki jest szpital wojewódzki i jak jest zarządzany, decyduje sejmik województwa. Jeżeli w tej chwili jest gorąca dyskusja, zarówno o tabletce dzień po, jak i o prawie do terminacji ciąży, to jest to nasza decyzja, komu samorządy oddamy, czy tym, którzy wymyślają dodatkowe drogi na realizację praw kobiet czy tych, którzy mówią, że nie będzie żadnego kontraktowania usług szpitalnych bez zapewnienia realizacji pełnych praw pacjentek – mówiła posłanka.