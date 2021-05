Ulicami Żar przeszedł 2. Marsz dla Życia i Rodziny. Uczestnicy afirmowali prawo do życia oraz wartości prorodzinne

Dzień Dziecka na sportowo na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze. Aktywne świętowanie trwa dwa dni. Zobaczcie, co działo się tu w niedzielę

Dzień Dziecka na Sportowo - to dwudniowa impreza, która odbywa się w ten weekend na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze. Organizatorzy przygotowali dla najmłodszych (i nie tylko!) wiele atrakcji. Zobaczcie, co działo się tutaj w niedzielę, 30 maja. Zielonogórzanie pokochali to miejsce!