Upiorny zajazd straszy pod Międzyrzeczem. Jaką historię kryją mroczne wnętrza? | ZDJĘCIA Michał Korn Mariusz Kapała

Opuszczony ośrodek wypoczynkowy straszy nad jeziorem Głębokim. W oknach dostrzec można pożółkłe, postrzępione firany, za którymi kryje się mrok. Jaką tajemnicę skrywają wnętrza tego ogromnego kompleksu? ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ >>> Mariusz Kapała / GL Zobacz galerię (37 zdjęć)

Ten obiekt to chyba najmroczniejsza wizytówka jeziora Głębokiego w powiecie międzyrzeckim. Oczywiście tuż obok samego faktu, że wody w samym Głębokim jest coraz mniej. Do tego jeszcze obskurne betonowe konstrukcje zwane pomostami. To, o czym chcemy wam dziś opowiedzieć sprowadza się do opuszczonej ruiny ośrodka wypoczynkowego, który na dzień dobry wita turystów, tuż przy wjeździe. Budynki z miesiąca na miesiąc popadają w coraz większą ruinę i choć obskurne, intrygują każdego. A jeszcze kilkanaście lat temu, tętniło tu życie, zaś odbywające się imprezy i zabawy przy muzyce disco okoliczni mieszkańcy pamiętają i wspominają do dziś... Jak tajemnica kryje się za zamkniętym na cztery spusty ogrodzeniem?