Mamy sporo wydarzeń kulturalnych na nadchodzące dni. Michał Bajor, Daria ze Śląska, dyktando Bralczyka, jazz w muzeum, wystawy, koncerty

Przed nami ostatni tydzień lutego, temperatury takie prawie wiosenne, w moim ogródku pojawiły się żółte łebki krokusów, a w terenie widziałem już nieśmiało kwitnącą forsycję. Czy to znak, że wiosna dobija się do nas drzwiami i oknami. Oby tak, choć pragmatyzm i doświadczenie wskazują, że zima lubi jeszcze przez jakiś czas dać o sobie znać. Lubuskie placówki kultury oraz organizatorzy różnego rodzaju wydarzeń nie próżnują i przygotowali dla nas mnóstwo ciekawych wydarzeń. Oto niektóre z nich.

NOWA SÓL

W Muzeum Miejskie w Nowej Soli zaprasza do obejrzenia nowej wystawy czasowej „Dziedzictwo kulturowe renesansu w powiecie nowosolskim”, która zagościła w pawilonie przyrodniczym placówki. Jest to druga po ubiegłorocznej, poświęconej średniowieczu, ekspozycja prezentującą ślady epok historycznych w regionie. Datowanie początku oraz końca renesansu lub odrodzenia, czyli epoki w kulturze europejskiej, która nastała po okresie średniowiecza jest nadal przedmiotem dyskusji. Generalnie przyjmuje się jednak, że epoka ta obejmuje okres od połowy XV do początków XVII wieku. Pomimo stosunkowo niewielkiego przedziału czasowego, który zajmuje, wywarła ona wielki wpływ na historię nie tylko Europy, ale także i ościennych kontynentów. Był to niewątpliwie czas wielkich odkryć geograficznych (w tym Ameryk) oraz wzmożonej ekspansji kolonialnej, zwłaszcza Hiszpanii i Portugalii. Z epoką związane są także nowe idee humanizmu, reformacji i kontrreformacji w kościele, które wywarły ogromny wpływ na sytuację społeczną, polityczną i religijną w regionach świata administrowanych przez Europejczyków. Renesans wpłynął także na wszystkie dziedziny życia ówczesnych mieszkańców regionu.

Te ślady, zarówno materialne, jak i architektoniczne są do tej pory obecne w naszym otoczeniu. Można je przede wszystkim nadal dostrzec w pomnikach nagrobnych, na elementach wyposażenia kościołów (np. dzwony, chrzcielnice, ołtarze), architekturze niektórych kościołów (np. w Miłakowie, Siedlisku, Broniszowie, Nowej Soli), budynkach użyteczności publicznej (np. ratusz w Bytomiu Odrzańskim), kamienicach (w Kożuchowie), w dawnych rezydencjach szlacheckich czy ruinach zamków (np. w Borowie Polskim lub w Siedlisku (Caarolath)). Na wystawie podjęto próbę prezentacji zachowanych śladów tej ciekawej epoki w regionie obecnym nowosolskim. Można na niej zobaczyć ilustrowane plansze z opisami obiektów, które wzbogacono makietami rekonstrukcyjnymi niektórych, wybranych obiektów rezydencjonalnych wraz z oryginalnymi artefaktami z epoki. Część z nich wypożyczona została przez współorganizatora wystawy - Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy.

Unikatowym elementem ekspozycji jest dodatkowo ekspozycja skarbu srebrnych monet z przełomu XVI i XVII wieku, odkrytego podczas prac archeologicznych w 2019 r. w Kożuchowie, a udostępnionego przez Fundację Archeologiczną z Zielonej Góry. Po raz pierwszy zaprezentowana zostanie także publicznie, odkryta w 2023 r. w Otyniu, kamienna płyta nagrobna z połowy XVI stulecia poświęcona zmarłemu przedwcześnie dziecku. Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Miejskim do połowy maja 2024 roku. Warto także zapoznać się z niektórymi wystawami stałymi np. „Wnętrza mieszczańskie”. Pokazuje ona jak mieszkano dawniej, jakich czynności, dziś już nie wykonywanych, wymagało prowadzenie domu, czemu służyły przedmioty i naczynia dawniej pospolite, a dziś rzadko spotykane. Znajdują się tam także dawne meble, sprzęt oświetleniowy, zastawa stołowa, przybory kuchenne i stroje. Na wystawę składają się trzy pomieszczenia: salonik pani domu, jadalnia i gabinet pana domu, w którym przyjmowano administratorów, oficjalistów i interesantów, tu pisywano korespondencję i przechowywano akta majątkowe. Wstęp płatny.

GUBIN

W sobotę 24.02. o godz. 19, w sali widowiskowej Gubińskiego Domu Kultury wystąpią laureaci XII. edycji Festiwalu Piosenki „Poetyckie Rubieże”, którzy tego samego dnia zostaną wybrani przez jurorów. Obecne będą różne formy piosenki literackiej, poezji śpiewanej, ballady i piosenki autorskiej.

W tym roku gwiazdą festiwalu i zarazem przewodniczącym jury będzie Mariusz Lubomski. To polski plastyk i muzyk, zaliczany do wykonawców piosenki autorskiej. Tworzy specyficzny rodzaj piosenek o charakterystycznym akustycznym brzmieniu, korzystającej z rytmów bossa nowy, rytmów karaibskich, klasycznego bluesa z elementami funky, garażowego undergroundu, ostrych rockowych brzmień i piosenek aktorskich. Specyficzny klimat jego twórczości przenosi słuchaczy do francuskich kabaretów i nowojorskich klubów jazzowych.

Wstęp płatny.

KOSTRZYN NAD ODRĄ

W sobotę (24.02) o godz. 19 w Kostrzyńskim Centrum Kultury ,,Kręgielnia", z cyklu „Strefa Dobrej Muzyki” wystąpi „Daria ze Śląska”. Jak sama siebie określa: „Daria Ryczek-Zając to niedoszła zawodowa siatkarka, ale za to spełniona miłośniczka historii, no i piosenkarka”. Od 2015 roku była częścią duetu „The Party is Over”, w którym tworzyła nowoczesną muzykę inspirowaną jazzem, zaś jako solistka zadebiutowała w 2022 roku. Artystka współpracuje m.in. z wytwórnią o nazwie Jazzboy Records. Ma na swoim koncie album z 2023 roku, o nazwie „Tu była”, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony polskiej publiczności. Jedną z jej najpopularniejszych piosenek jest „Dziewczyna z tatuażem”.

Wstęp płatny.

ZIELONA GÓRA

Kawa i słodycze W ten weekend tj 24-25 lutego, w hali przy ul Urszuli 22 (stara hala), odbędzie się Festiwal Kawy i Czekolady. Każdy będzie mógł poznać wszystkie jej smaki, aromaty oraz formy. Będzie można skosztować tych pyszności na miejscu, ale również zakupić ziarna i świeżo mieloną kawę do domu.

Sztuka i niedźwiedź w Lubuskim Teatrze Lubuski Teatr zaprasza w weekend na ciekawe przedstawienia. 24 i 25.02 o godz. 16, można będzie zobaczyć "Sztukę" w reżyserii Roberta Czechowskiego. Więcej o spektaklu >>>>. Z kolei w piatek i sobotę (23-24.02 o godz. 19) oraz w niedzielę (25.02 o godz. 18) na deskach teatru zagoszczą "Oświadczyny/Niedźwiedź" w reż. Juliusza Dzienkiewicza. Więcej >>.>.

Na scenie dziecięcej będzie pokazywane "Niezwykłe odkrycie papugi" - Więcej >>>>

Jazz oraz prezentacja obrazu w muzeum

W czwartek (29.02 – taka data przypada raz na cztery lata) o godz. 19.00 w sali koncertowej Muzeum Ziemi Lubuskiej odbędzie się pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „Jazzujące Muzeum”. Wystąpi zespół „The Epilogue”, którego członkami są muzycy, grający nie tylko na lokalnych scenach. Tradycją cyklu stały się już prezentacje obrazów ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tym razem będzie to obraz olejny „Kompozycja form I – Drumla” z 1970 r. spod pędzla Juliusza Majerskiego. To polski malarz, abstrakcjonista, który studia artystyczne odbył na wydziale grafiki w Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu. Był współorganizatorem życia artystycznego na ziemi lubuskiej. Uczestniczył w wystawach plastyki lubuskiej w Zielonej Górze, Gorzowie i Międzyrzeczu.

Po pokazie wystąpi trio jazzowe „The Epilogue” w składzie: Aleksander Bohatkiewicz (gitara basowa, mowa), Kuba Kolanko (instrumenty klawiszowe, wokale) i Dariusz Ratkowski (perkusja, instrumenty perkusyjne). To młoda, jazz-rockowa formacja z Zielonej Góry, która współpracuje z wieloma uznanymi już muzykami, również tymi zagranicznymi, takimi jak np. Rossano Sportiello (włoski pianista jazzowy średniego pokolenia, licznie koncertujący m.in. w USA). Zespół zdążył już zostać laureatem młodzieżowego festiwalu piosenki Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w 2022 r. Grupa obraca się w bardzo wszechstronnej muzyce i posiada własne aranżacje znanych i mniej popularnych utworów. W jej repertuarze znajdują się współczesne wersje standardów jazzowych oraz wykonania kompozycji wielkich jazzmanów jak: Herbie Hancock, Chick Corea, Ryo Fukui, Krzysztof Komeda, a nawet jazzowa aranżacja kompozycji Fryderyka Chopina. Wstęp płatny.

Połam pióro! IV Lubuskie Dyktando Ortograficzne

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida zaprasza 28 lutego (środa), o godz. 17.00, do sali wykładowej im. dra Grzegorza Chmielewskiego, na IV Lubuskie Dyktando Ortograficzne, które odbędzie się pod patronatem prof. Jerzego Bralczyka - językoznawcy, polonisty, popularyzatora wiedzy o języku polskim, emerytowanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego, mistrza słowa i propagatora wiedzy o języku polskim w telewizji, radiu, prasie i innych środkach przekazu.

Po dyktandzie, o godz. 18.00 w sali im. Janusza Koniusza odbędzie się spotkanie z J. Bralczykiem połączone z 0 promocją jego książki "Bralczyk o sobie". Ilość miejsc ograniczona.

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim (Zespół Willowo-Ogrodowy) zaprasza do obejrzenia nowej wystawy czasowej „Cienie przodków. Ukraińskie dziedzictwo z kolekcji Hanny Jarowenko”. Można na niej zobaczyć ponad 500 eksponatów z różnych regionów Ukrainy, ale przede wszystkim z okolic Czerkasów (nad Dnieprem), skąd pochodzi rodzina kolekcjonerki. Na wystawie zostaną zaprezentowane m.in. przedmioty powiązane z ukraińskim weselem – ręczniki ślubne; szczególnie tzw. „kroleweckie ręczniki” wytwarzane w okolicach Sum i rozpowszechnione w północno-wschodniej Ukrainie; stroje z centralnej Ukrainy, a także bursztynowa i koralowa biżuteria i tzw. dukaczi, czyli naszyjniki wykonane z carskich i cesarskich monet. Na wystawie znajdą się także stare wieńce ślubne oraz reprodukcje archiwalnych fotografii. Ekspozycja zagości do 31.03.2024 r.

Wstęp wolny.

ŻAGAŃ + GORZÓW WIELKOPOLSKI

W sobotę (24.02) o godz. 18, w sali Filharmonii Gorzowskiej oraz w poniedziałek (25.02) o godz. 17, na dziedzińcu Żagańskiego Pałacu Kultury wystąpi Michał Bajor w programie „No, a ja?”. Pomysłem artysty było nagranie jeszcze raz, w nowych aranżacjach, piosenek, które śpiewał on dawniej, a o których przypomnienie prosiła przez lata jego publiczność. Na krążku znalazło się aż pięć utworów skomponowanych przez artystę. Pierwszy raz wystąpił on też w roli autora tekstów. Dodatkowo stworzył muzykę do tekstu Wojciecha Młynarskiego oraz kompozycję, do której z kolei słowa napisał dla niego Artur Andrus. W duetach zaśpiewały z nim Irena Santor i Kayah, wspomagał Chór Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie i zagrała „Grupa MoCarta”.

Wstęp płatny.

