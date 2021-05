Uwaga na oszustów! Zielonogórscy policjanci tylko jednego dnia przyjęli trzy zgłoszenia

Zakupy internetowe są coraz bardziej popularne, zwłaszcza teraz w czasie pandemii szukamy produktów w sklepach internetowych czy na portalach aukcyjnych. Właśnie na tym bazują oszuści, którzy wyłudzają pieniądze za niewysłany towar lub dane logowania do kont bankowych i w ten sposób okradają konta pokrzywdzonych.

Oszuści w Zielonej Górze

Jedno z zawiadomień przyjętych przez zielonogórskich policjantów dotyczyło oferty sprzedaży roweru. Pokrzywdzony zapłacił za wybrany na stronie internetowej towar i nie otrzymał swojego zamówienia. Druga z oszukanych osób nie otrzymała towaru zakupionego za pośrednictwem portalu aukcyjnego. Trzecie z zawiadomień dotyczy przysłania fałszywej wiadomości o zaległościach w płaceniu za energię elektryczną. Pokrzywdzony skorzystał z załączonego w wiadomości linka, który przekierował go na fałszywą stronę płatności internetowych , gdzie zostały wyłudzone dane do logowania się do konta bankowego. Oszuści wykorzystali tak zdobyte dane i ukradli pieniądze z konta pokrzywdzonego.