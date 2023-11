Gorzów chce posadzić nad Wartą topole. Mieszkańcy pytają: Po co?

W ostatnim tygodniu października gorzowscy urzędnicy zapowiedzieli „Zieloną Inwazję”. Tak nazywają liczne sadzenie drzew w mieście, które ma się odbyć tej jesieni. W mieście mają zostać posadzone kolejne 163 drzewa. „Będą to olsze, lipy, jarzęby, grusze, klony, śliwy, głogi i topole” – informował Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.

Mieszkańcy mają wątpliwości

- Niech urzędnicy, którzy to wymyślili, pod domem topole sobie sadzą. Od razu widać, że mają w nosie mieszkańców. Sztuka się liczy – pisała pani Iwona. - Topole? Bardzo alergiczne! – dodawała pani Kazimiera. - Ogólnie dobrze, tylko nie rozumiem, dlaczego będą sadzone również topole – komentował z kolei pan Zbigniew.

Kto lubi topole?!

Komentarzom nie ma się co dziwić. Topola nie jest bowiem popularnym drzewem. Alergicy nie lubią jej za pyłki, esteci za wygląd, a budowlańcy za marnej jakości drewno. Dlaczego więc urzędnicy planują posadzenie topoli?

Topole mają zostać posadzone na skarpie przy alejce za Akademią im. Jakuba z Paradyża nad Wartą. W planach jest posadzenie trzech sztuk topoli czarnych. Ma to się odbyć w tym miesiącu.

- Te topole należą do gatunków rodzimych i stanowią uzupełnienie naturalnego zadrzewienia wchodzącego w skład łęgów nadrzecznych rzeki Warty. Ich nasadzenia związane są z planowanym odtworzeniem ubytku po drzewach obumarłych, w ramach zachowania ciągłości naturalnego zadrzewienia na tym terenie – informuje rzecznik miasta. Dodaje też: - Skład gatunkowy drzew dobierany jest odpowiednio do danego siedliska, ponadto topole czarne nie są zaliczane do gatunków inwazyjnych i wybór tego gatunku jest tym przypadku w pełni uzasadniony.

