W Gralewie koło Gorzowa powstanie inwestycja za prawie 4 mln zł. To centrum opiekuńczo-mieszkalne

- Jesteśmy już w blokach startowych, by ruszyć z tą inwestycją. Pozwolenie na budowę już mamy. Chcemy, by zakończyła się ona w przyszłym roku – mówił w środowe przedpołudnie Paweł Pisarek, wójt gminy Santok. W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim podpisał on z wojewodą umowę na dofinansowanie budowy centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Ma ono powstać w Gralewie i służyć 20 osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

- 13 osób, które będzie mogło na stale mieszkać w tym obiekcie i siedem, które będzie mogło dochodzić, to jest bardzo dużo – mówił wójt Santoka.