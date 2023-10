W Kostrzynie zatrzymano 36 Syryjczyków. Byli w Polsce nielegalnie. Podczas zatrzymania padł strzał

Padly strzały

Przypomnijmy, 25 września w godzinach wieczornych gorzowscy funkcjonariusze SG zatrzymali w Kostrzynie nad Odrą ciężarowego peugeota na polskich tablicach rejestracyjnych. Auto poruszało się w kierunku granicy z Niemcami. Kierowca tuż po zatrzymaniu pojazdu próbował uciec, jednak ścigający go funkcjonariusz SG, po oddaniu strzału ostrzegawczego, ujął uciekiniera. Kierowcą okazał się obywatel Polski, który w przestrzeni ładunkowej przewoził 36 Syryjczyków. Funkcjonariusze SG zatrzymali ponadto kolejnego Polaka - kierowcę samochodu osobowego, który „pilotował” ciężarowego peugeota, aby ten bez zatrzymywania przez polskie służby, dojechał do granicy z Niemcami.

Syryjczycy dotarli do Polski ze Słowacji

Straż graniczna informuje, że migranci przewożeni w części ładunkowej peugeota nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju. Natomiast w wyniku dokonanych sprawdzeń ustalono, że obywatele Syrii posiadają słowackie tytuły pobytowe. Syryjczycy „na gorąco” rozpytani przez funkcjonariuszy SG oświadczyli, że ze Słowacji dostali się do Polski, z zamiarem dotarcia do Niemiec. Cudzoziemców zatrzymano, usłyszeli zarzuty usiłowania przekroczenia wbrew przepisom polsko-niemieckiej granicy i dobrowolnie poddali się karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. 35 Syryjczyków pouczono o obowiązku niezwłocznego udania się do państwa, w którym mają prawo pobytu oraz o konsekwencjach jego niewykonania. Natomiast wobec jednego cudzoziemca z zatrzymanej grupy, skierowano wniosek do sądu o umieszczenie w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.