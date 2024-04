25-letni obywatel Indii zatrzymany w pociągu Warszawa-Berlin. Chciał nielegalnie dostać się na teren Niemiec Jakub Pikulik

Funkcjonariusze zatrzymali 25-letniego obywatela Indii, który chciał pociągiem przedostać się na terytorium Niemiec. materiały SOK Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Funkcjonariusze z Posterunku Straży Ochrony Kolei w Rzepinie i Straży Granicznej w Świecku prowadząc wspólnie działania RAW - RAILPOL w pociągu międzynarodowym z Warszawy do Berlina ujęli obywatela Indii, który chciał wbrew przepisom przedostać się z Polski do Niemiec. Cudzoziemiec nie posiadał dokumentów uprawniających go do legalnego przekroczenia granicy RP oraz pobytu na jej terytorium.