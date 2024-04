Żagańska policja udaremniła duży przemyt narkotyków z Kanady!

Policjanci kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu wykonując czynności w jednej ze spraw, nawiązali współpracę z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa Okęcie. Policjanci ustalili, że na Lotnisko Okęcie w Warszawie przyleciała paczka z Kanady, która ma trafić do adresata w Żaganiu. Ustalono, że w przesyłce mogą znajdować się substancje zabronione. W środę (27 marca 2024) paczka przyjechała do Żagania i została doręczona. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim dokonali jej przejęcia bezpośrednio po doręczeniu i zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ją odebrali.

Przemytnicy z Żagania trafili do aresztu

Zatrzymani to 26 i 28-letni mężczyźni mieszkańcy Żagania. Wykonano z nimi czynności procesowe. Obaj usłyszeli zarzut dokonania przemytu znacznej ilości narkotyków z Kanady do Polski. Wartość zabezpieczonego suszu na czarnym rynku to ponad 300 tysięcy złotych.

- Przemyt narkotyków jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 5 - zaznacza sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko, oficer prasowy żagańskiej policji. - Prokuratura Rejonowa w Żaganiu skierowała do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie zatrzymanych. W piątek (27 marca 2024) Sąd Rejonowy w Żaganiu przychylił się do wniosków prokuratury i obu przypadkach zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.