W Krzeszycach jeździli w terenie i zbierali prezenty dla potrzebujących dzieci. Połączyli pasję z pomaganiem!

Impreza w Krzeszycach odbyła się w niedzielę, 10 grudnia. - Od 10 lat robimy takie cykliczne imprezy. Wychodzą nam one bardzo dobrze. Jest grono ludzi którzy jeżdżą autami terenowymi, militarnymi. Wspierają nas, razem robimy imprezy offroadowe, mikołajkowe. Zrobiliśmy tego wiele, nie jesteśmy tego w stanie zliczyć. Takich akcji jest bardzo dużo. Dziś jesteśmy na terenie gminy Krzeszyce i w organizacji tej imprezy pomagają nam strażacy z OSP Krzeszyce - mówi Marcin Choroszyński z klbuu Offroad Gorzów.

Imprezę po raz pierwszy zorganizowano na terenie Krzeszyc. – Zawsze to się działo za Krzeszycami, w Grabach. Teraz jesteśmy na miejscu, dzięki temu może przyjść więcej mieszkańców – przyznaje Łukasz Blatkiewicz, komendant OSP Krzeszyce.

Ludzi połączyła wspólna pasja

- To kolejna impreza organizowana przez Marcina i OSP Krzeszyce, w której uczestniczę. Przyjechaliśmy tutaj kamperem, a córka z zięciem przywieźli jeszcze dwa quady. Odnajdujemy się wśród tych ludzi, bo wszyscy mamy podobną pasję, czyli auta terenowe, quady i jazda w terenie - Łukasz Adaśko, uczestnik imprezy.

Prezenty trafią do dzieciaków

Na imprezie obecny był również wójt Krzeszyc. – Wpisowe to przede wszystkim prezenty dla dzieci. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i organizatorzy chcą przekazać je przede wszystkim dla dzieci ze szpitala wojewódzkiego w Gorzowie. Paczki z paczki z prezentami zebranymi podczas dzisiejszej imprezy zostaną przekazane jeszcze przed świętami - mówi wójt Stanisław Peczkajtis. Prezenty trafią też m. in. do podopiecznych domud ziecka.