W Lubuskiem mamy około stu gatunków motyli. Niektóre mają egzotyczne zwyczaje

Odpowiedź nie będzie łatwa. Motyle to bogaty w gatunki rząd owadów – którego nazwa to łuskoskrzydłe (Lepidoptera). W tej grupie znajdują się zarówno znane i często widywane w okresie wiosenno-letnim kolorowe motyle aktywne w dzień – tzw. motyle dzienne , ale także o wiele bardziej różnorodne pod względem liczby gatunków – ćmy, czyli motyle nocne. Tych pierwszych jest w Polsce około 150 (z wykazywanymi dawniej i notowanymi sporadycznie ponad 160) a ciem około 3000 gatunków.

Dodatkowo jest to grupa motyli bardzo zróżnicowana, gdzie w obrębie rodzin i rodzajów jest bardzo dużo podobnych gatunków, których często nie da się rozpoznać po cechach zewnętrznych. Jak do tej pory na terenie Zielonej Góry nie prowadzono szerokich badań nad różnorodnością motyli nocnych. Wiemy co nieco, ale to kropla wobec ich różnorodności w Zielonej Górze.

Przy takim zestawieniu myślę, że można stwierdzić, że w obecnych granicach miasta różnorodność motyli dziennych jest duża. Jest to związane z istnieniem, jeszcze, na terenie „miasta” wielu różnorodnych siedliska, na których motyle znajdują odpowiednie warunki do rozwoju. Największe znacznie mają tu doliny małych rzek jak Śląska Ochla czy Czarna Struga oraz mały fragment doliny Odry. Warto dbać o te ostatnie cenne przyrodniczo fragmenty miasta – trzeba je zinwentaryzować, opisać i wskazać władzom miasta – zachowajmy je dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Bardzo ciekawe zwyczaje rozrodcze mają niektóre gatunki modraszków, rozwój, których uzależniony jest od obecności wybranych gatunków mrówek.

Jeden z takich gatunków modraszek nausitous występuje na jednym stanowisku w Zielonej Górze. W skrócie mówiąc: samice (gatunek monofagiczny – związany z tylko jedną rośliną żywicielską) składają jaja w kwiatostanach krwiściągu lekarskiego; po wykluci z jaj, gąsienice żerują w kwiatostanie, a po około dwóch tygodniach opuszczają kwiatostany i schodzą na ziemię. Tam zostają (jak mają szczęście) odnalezione przez mrówki wścieklice i zabrane do mrowiska gdzie zachodzi rytuał adopcji. W mrowisku gąsienica odżywia się potomstwem mrówek, tam zimuje i następuje przepoczwarczenie. Na przełomie czerwca i lipca z mrowiska wylatują dorosłe motyle.

Motyle są pożyteczne, czy raczej szkodnikami? Czy przypadkiem lekkomyślnie nie niszczymy wszystkich?

Idąc tokiem ewolucji, każdy gatunek spełnia określoną rolą w ekosystemach (jest tam potrzebny). To człowiek stworzył pojęcia jak gatunki pożyteczne i szkodniki, przekształcając środowisko, tworząc monokultury i tym zapraszając wiele gatunków zwierząt na łatwy i tani dostęp do pokarmu. To przełożyło się, że z punktu gospodarki i ekonomii niektóre gatunki dostały miano szkodników – bo wyrządzają szkody w uprawach (pola, monokultury leśne). To są tematy trudne i kontrowersyjne – wymagające znalezienia „złotego środka”, a nie jest to proste – brakuje rozmów, konsultacji i nici porozumienia oraz chęci współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych branż.