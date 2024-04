W Lubuskiem nie będzie prądu! Tysiące mieszkańców nie włączą światła w najbliższych dniach |LISTA ADRESÓW

Co jakiś czas dochodzi do planowanych wyłączeń prądu przez Enea Operator w naszym regionie. Na te - w przeciwieństwie do awarii - na szczęście jesteśmy w stanie się przygotować. Brak prądu w domu może dać nam się we znaki i skuteczne pokrzyżować nasze plany, a wszelkie urządzenia zasilane energią elektryczną przestaną po prostu nagle działać. Dlatego też sprawdźcie tę listę, kupcie świeczki i baterie i odłóżcie w czasie włączenie pralki, czy piekarnika, jeśli nie chcecie się niemiło rozczarować.