W lubuskiem powstanie nowy most na Bobrze! Szprotawa chce połączyć dwie wsie

Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Bóbr pomiędzy Nową Kopernią a Dziećmiarowicami nawiązuje do 1945 roku, gdy znajdowała się tam drogowa przeprawa w postaci dwóch mostów, tj. przez rzekę oraz kanał młyński, bo w Dziećmiarowicach nad Bobrem funkcjonował niegdyś młyn.

Turystyka rowerowa w Szprotawie

Burmistrz Mirosław Gąsik jest orędownikiem nowoczesnych i przyjaznych mieszkańcom rozwiązań. Zaznacza, że nowa przeprawa położy kres niepotrzebnemu nadrabianiu drogi przez Szprotawę, czy Leszno Dolne osobom przemieszczającym się pieszo bądź rowerem. Miejski zgiełk komunikacyjny będą mogli ominąć również pasjonaci turystyki rowerowej. W Szprotawie od dziesięcioleci zmorą rowerzystów jest tak zwany węzeł wschodni koło cmentarza komunalnego, gdzie schodzi się kilka dróg, w tym mocno uczęszczana krajówka. A dzięki kładce będzie można bez stresu wjechać do miasta od południa, do dworca rowerowego Velo Sprotavia czy Parku Słowiańskiego i dalej do Małomic.