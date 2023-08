W Muzeum Łąki trwa obóz dla dzieci m.in. z autyzmem oraz ich rodziców. "Tutaj syn poznał nowych kolegów". "Obóz pomógł nam zrozumieć siebie"

- Mamy zawsze bardzo dużo osób z zespołem Aspergera. Nasza fundacja organizuje ten obóz już po raz czwarty. Wcześniejsze obozy były weekendowe, dwudniowe i zawsze i rodzice i dzieciaki mówili, że chcieliby więcej. Dlatego też ten obóz jest pierwszym obozem wakacyjnym. To jest obóz pięciodniowy, zatem dla autystów bardzo długi i jeszcze nie wiem do końca jak się sprawdzi w tej formie - mówi Magda Mądrawska-Okołów z Fundacji Natura-Lnie. - To nie jest tylko obóz dla dzieci autystycznych. To też nie są dzieci, które są źle wychowane. One mają specyficzne trudności w tak zwanym normalnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Przede wszystkim skupiamy się na terapeutyzowaniu, zatem podstawą jest codzienny trening umiejętności społecznych. To jest podstawa w pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera. Ale nie tylko, bo oczywiście to im się po prostu bardzo przydaje i sprawdza się na naszych zajęciach - dodaje.