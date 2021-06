W Nowej Soli będzie pięć nowych lub odnowionych parków rekreacyjnych. Te miejsca warto będzie zobaczyć

W Nowej Soli w najbliższym czasie może powstać pięć atrakcyjnych parków rekreacyjnych. Na zdjęciu widać już pierwsze efekty prowadzonych prac. To Park Odry. Prace dobiegają końca. Zobacz też inne miejsca, w których przetargi są ogłoszone lub rozstrzygnięte, lub inwestycja jest już oszacowana. Kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii.>>>>

Za dwa lata mapa atrakcji Nowej Soli może całkowicie inaczej wyglądać, niż teraz. Pięć miejsc, co do których są zaawansowane plany lub już trwają prace, zmieni się. Pięć nowych parków będzie przyciągać mieszkańców miasta i okolicy.

Co warto zobaczyć w Nowej Soli? Parki rekreacyjne Nowa Sól to przede wszystkim Nadodrzański Park Rekreacyjny, czyli znane i lubiane takie parki jak Park Krasnala, Park Fizyki, Park Linowy Solpark czy Wake Park. To miejsca, które warto odwiedzać w Nowej Soli, kiedy są otwarte. Spędzają tam czas całe rodziny. Lubią je dzieci, młodzież i starsi.

Ale ciekawych miejsc w Nowej Soli będzie więcej, zwłaszcza na osiedlach. Zobacz poniżej, co już się buduje, odnawia lub planuje. 1. Park Odry w Nowej Soli Przy ul. Wrocławskiej w ramach rewitalizacji terenów pofabrycznych prace odbywają się również w Parku Odry. Z daleka widać muszlę koncertową. Są już alejki spacerowe wraz z nowym oświetleniem. Będzie mnóstwo nowych nasadzeń. Prace dobiegają końca. Już teraz podoba się mieszkańcom, zwłaszcza tym, który pamiętają jego świetność za czasów działalności fabryki nici Odra.

2. Park Zdrowia w Nowej Soli Tak w dokumentach projektowych nazywa się ta część Nowej Soli. Chodzi o pięć hektarów lasu przy ul Mickiewicza. Ma tutaj powstać teren rekreacyjny do wypoczynku czynnego.

Mają tutaj powstać takie miejsca jak: siłownia terenowa z placem zabaw, psi tor przeszkód z ogrodzeniem panelowym, polana fitness, ścieżka zdrowia, taras do ćwiczeń, ławki, ciąg rowerowo-pieszy i ciągi piesze.

Park według zapowiedzi z wiosny tego roku ma powstać w przyszłym roku lub za dwa lata.

3. Park nad wodą przy ul. Zygmunta Starego na Pleszówku w Nowej Soli Przy ul. Zygmunta Starego powstanie kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy z placem zabaw podzielonym na strefy dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku oraz dla seniorów. Zaplanowane zostały: ścieżkę zdrowia, strefa crossfit z urządzeniami sprawnościowymi dla młodzieży i dorosłych oraz elementami siłowni zewnętrznej. Strefy będą połączone ciągami pieszymi i pieszo – rowerowymi. Na pierwszy przetarg, który ma wyłonić wykonawcę budowy ciągów pieszych, wpłynęły trzy oferty.

Druga procedura ma wyłonić wykonawcę zagospodarowania teren, czyli wyposażenia go w elementy małej architektury. Zakupione mają być m.in. takie urządzenia jak: huśtawki, trampolina, karuzela, zjazd linowy metalowy, drabinki, drążki i opony do przechodzenia pojedyncze. Termin składania ofert mija 29 czerwca, o godz. 10.

4. Skwer przy zbiegu ul. Kasprzaka i Traugutta w Nowej Soli Nowosolska firma za ok. 234 tys. zł zagospodaruje skwer u zbiegu ul. Traugutta i ul. Kasprzaka w Nowej Soli. Termin zakończenia prac to trzy miesiące od podpisania umowy. Przypomnijmy, jedna strefa aktywności o nawierzchni z piasku płukanego będzie miała urządzenia o charakterze sprawnościowym i trampolinę ziemną. Druga strefa to niewielka plaża, na której znajdą się trzy leżaki i trzy parasole. Trzecia strefa będzie dla seniorów. Na utwardzonej kostką brukową powierzchni pojawią się urządzenia przeznaczone dla osób starszych.

5. Park Trampolin. Zaawansowane plany Park trampolin ma powstać pomiędzy Placem Powstańców Śląskich i Wielkopolskich, a Pływalnią Krytą Solan. Miasto zaplanowało tam 18 elementów małej architektury: trzy hamaki, dziesięć trampolin ziemnych o różnych rozmiarach i kształtach; trampolina ziemna modułowa, trampolina ziemna integracyjna (dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wraz z opiekunem) oraz trzy nowoczesne urządzenia zabawowe typu podniebna deskorolka, platforma obrotowa oraz sprężysta gałąź. W lutym tego roku prezydent miasta informował, że szacunkowy koszt to 468 tysięcy złotych. Jacek Milewski zaznaczył wtedy też, że realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

